Reggio, la Basilica Cattedrale sede di nuove investiture dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro

Si è svolta presso la Basilica Cattedrale "Maria Ss. Assunta" di Reggio Calabria, la celebrazione di investitura dei Cavalieri del Santo Sepolcro. Oggi come non mai la società civile necessita di persone in grado di divulgare il buon esempio all'intera comunità. In tal senso l'importante evento tenutosi presso il Duomo sottolinea come le istituzioni riconoscano l'impegno di persone realizzate in vari settori professionali quindi utili alla cittadinanza per sviluppare lo spirito critico necessario a promuovere il bene.

Presenti in rappresentanza delle istituzioni locali Paolo Brunetti e Carmelo Versace sindaci f.f. rispettivamente del Comune e della MetroCity di Reggio Calabria.

I Cavalieri

Di seguito l'elenco dei Cavalieri protagonisti della cerimonia: Fedele Francescoantonio, Gaglio Vincenzo, Nucera Carmelo, Malavindi Carmine, Mazzitelli Giovanni, Orlando Carmelo, Pardo Rocco, Porcelli Giovanni, Sarra Fiore Andrea e Sciarrone Alessio.

Le Dame

Bonarrigo Maria Carmela, Di Natale Maria Grazia e Venniro Laura Maria.

Promozione a Commendatore

La Promozione a Commendatore ha riguardato: Allegra Alessandro Vitale, Andreacchi Francesco, Azzarà Giuseppe, Di Profio Maurizio, Fedele Giovanni, Giurgola Giuseppe e Piscitello Alessandro.

Promozione a Dama Di Commenda

La Promozione a Dama di Commenda ha infine interessato Battaglia Alfonsina, Castronuovo Raffaelle e Ciappina Sofia.

Le considerazioni dei protagonisti a margine dell'investitura

Presente insieme al Preside della Sezione Reggio Calabria Cav. Gr. Croce Avv. Aldo Porcelli, il Luogotenente per l'Italia Meridionale Tirrenica che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di CityNow:

L'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme ha bisogno di una continua crescita per il ricambio dei Confratelli in quanto è necessario per noi portare avanti questa missione che va a braccetto con la nostra riuscita spirituale in riferimento alla Terra Santa protagonista purtroppo di eventi drammatici. Reggio Calabria è una città che nutre un'importante tradizione - ha spiegato il Luogotenente per l'Italia Meridionale Tirrenica Cav. Gr. Croce Prof. Dottore Giovanni Battista Rossi - noi abbiamo avuto la fortuna di avere delle guide che hanno retto con grande polso e dedizione. La Sezione di questa città è la più consistente dell'Italia Meridionale Tirrenica, noi speriamo che nella nostra diocesi venga diffuso sempre di più l'amore per la Terra Santa.

Più dell'importanza dei Segni mi riferisco al mantello ed al cappello - ha evidenziato ai microfoni di CityNow Monsignor Beniamino Depalma Arcivescovo di Nola celebrante della Liturgia Eucaristica - è da considerare l'impegno a rendere visibile la Risurrezione del Signore. Se non ci sono uomini che dimostrino la fede e la vita di Cristo Risorto, oltre la testimonianza della Pasqua anche l'attenzione ai luoghi Santi perché non diventino un museo di pietra, siano così il contesto dove vive la comunità cristiana soprattutto oggi: se vanno via i credenti in quanto non trovano posto, tutto diventa un cielo all'aperto e ciò non possiamo permettercelo.

La cerimonia odierna si auspica sia di notevole importanza per un prosieguo civile e religioso, sinergico e fattivo.