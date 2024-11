Sarà “GIORNATA BIANCOROSSA” in occasione di Bocale-Locri

La società A.S.D. Bocale Calcio 1983 comunica che, in occasione della sfida contro il Locri, in programma domenica 13 dicembre 2015 alle ore 14:30 presso lo stadio “Campoli” di Bocale, si svolgerà la GIORNATA BIANCOROSSA.

Il costo del biglietto d’ingresso sarà di € 5,00 a persona, esclusi donne e bambini; sarà possibile acquistare i ticket in prevendita presso la Stazione di Servizio Q8 dei fratelli Cogliandro, sita sulla Strada Statale 106 a Pellaro.

Per agevolare l’afflusso della tifoseria ospite, sarà possibile acquisire i tagliandi in prevendita, distribuiti nei prossimi giorni dalla società A.C. Locri attraverso canali designati dalla stessa.

Per l’evento, tutti i componenti del settore giovanile del Bocale Calcio sono invitati a presenziare al match. Un invito esteso a tutti gli sportivi, tifosi e non, che potranno assistere ad un incontro dall’elevato tasso tecnico, considerabile di categoria superiore. Accorrete numerosi per novanta minuti di grandi emozioni.