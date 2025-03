Perdita d’acqua a Saracinello, Cardia: ‘Disagio che dura da 20 giorni’

"La perdita d'acqua non solo rappresenta uno spreco di una risorsa preziosa, ma sta anche creando problemi di sicurezza e igiene", afferma il consigliere comunale Cardia

“Una grave perdita d’acqua sta causando disagi significativi davanti all’asilo di Saracinello, a Reggio Calabria. Nonostante le numerose segnalazioni da parte dei residenti e dei genitori dei bambini che frequentano l’asilo, la situazione rimane irrisolta, suscitando indignazione e preoccupazione nella comunità locale”. E’ quanto afferma in una nota il consigliere comunale Mario Cardia.

“La perdita d’acqua non solo rappresenta uno spreco di una risorsa preziosa, ma sta anche creando problemi di sicurezza e igiene. L’acqua che si accumula sulla strada rende difficile il passaggio dei pedoni, in particolare dei bambini e delle loro famiglie, aumentando il rischio di incidenti. Inoltre, la presenza di acqua stagnante potrebbe favorire la proliferazione di insetti e altri problemi sanitari. I cittadini chiedono un intervento immediato da parte delle autorità competenti per risolvere questa situazione inaccettabile.

È fondamentale che venga data priorità alle manutenzioni e che si risponda prontamente alle segnalazioni dei cittadini per evitare che situazioni simili si ripetano in futuro. La comunità di Saracinello merita attenzione e rispetto. È ora che le istituzioni dimostrino il loro impegno nel garantire i servizi essenziali”, conclude il consigliere comunale Mario Cardia.