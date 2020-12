Messa in sicurezza dell'Aeroporto dello Stretto, finalmente avviate le procedure di gara

Qualche settima fa, Sacal avevano annunciato un intervento straordinario effettuato in favore dell'aeroporto di Lamezia Terme che si è dotato di una delle piste più lunghe del Sud Italia.

La buona notizia questa volta, invece, riguarda l'altro importante scalo calabrese: l'aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria.

"Oggi, con l’avvio delle procedure di gara relative agli “Interventi per la Sicurezza del volo e il Controllo del Traffico Aereo” del più ampio Progetto denominato “Interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza dell’Aeroporto di Reggio Calabria”, si apre un nuovo ed importante capitolo della storia degli aeroporti calabresi.

Nella nota della società che si occupa della gestione degli aeroporti calabresi si legge ancora:

"Nella sua qualità di Soggetto Attuatore del progetto e nel rispetto del cronoprogramma degli interventi e degli impegni assunti, oggi Sacal ha pubblicato sul proprio sito istituzionale due avvisi:

L’avvio dei lavori è previsto per il secondo trimestre del 2021.

“È un momento storico per la Sacal e per l’aeroporto di Reggio Calabria che, per le note vicende del passato e a causa delle limitazioni di natura tecnica che non ne hanno consentito una più strutturata crescita, meriterebbe di essere maggiormente valorizzato e potenziato facilitando l’accesso a nuove compagnie capaci di generare importanti volumi di traffico. Lavorare sulle infrastrutture per migliorarne l’accessibilità è sicuramente un ottimo punto di partenza” - ha affermato Giulio De Metrio, Presidente di Sacal Spa.