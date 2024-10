‘Sbunda’, a Milano apre un locale dedicato ai sapori di Calabria

“Proprio come li vuoi tu: gustosi come quelli che ci preparava Nonna Caterina, genuini perché preparati con gli stessi ingredienti di una volta, sempre nuovi perché sei tu a scegliere cosa mettere dentro ogni panino”.

Così ‘Sbunda‘ si è presentata ai milanesi pochi giorni fa. Inaugurato un locale (situato in Piazzale Baiamonti n.1) esclusivamente dedicato ai sapori di Calabria, dove ogni cliente potrà inventare il proprio panino.

“Dalla Calabria, 1156 km per arrivare in via Paolo Sarpi, un solo boccone per assaporare la Calabria e fare ritorno in meno di 10 minuti. Giusto in tempo per rientrare in ufficio o per non perdere la prossima corsa della metro”, dichiarano i proprietari di Sbunda.

Cipolla rossa, ‘nduja, soppressata, capicollo, butirro…sono solo alcuni delle autentiche eccellenze di Calabria che trovi da Sbunda.

Un nuovo modo di vivere il fast food, che torna a riscoprire le buone, vecchie abitudini di una volta. Quando per un pranzo veloce si mangiava al volo un panino semplice, ma gustoso, genuino e, soprattutto, sempre diverso.