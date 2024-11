Scafatese, il Ds Fusco: ‘C’è un responsabile, di certo non i calciatori’

Perde la testa della classifica la Scafatese dopo la sconfitta subìta sul campo della Nissa. Seconda battuta d’arresto stagionale e prime preoccupazioni all’interno della società. L’analisi del Ds Fusco: “Il calcio è fatto di episodi e questa volta ci ha detto male. Si poteva andare in vantaggio e si è preso gol su situazioni dubbie, ma quello che dà fastidio è che abbiamo preso 7 gol in due trasferte. Per una squadra come la nostra che vuole ambire a qualcosa di più importante c’è da correggere immediatamente il tiro“.

“Rigore sbagliato? Rientra negli episodi, ma la nostra squadra non può andare dietro a queste cose, altrimenti diventiamo patetici. Bisogna chiedere scusa per il risultato ai 50 ragazzi che ci hanno accompagnato fin qui e alla società. Se c’è un responsabile oggi sono io che ho costruito la squadra, di certo non i calciatori“.