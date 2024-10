Scilla, avviato intervento strutturale sulla Strada Provinciale 15

La SP15 Scilla-Melia da tempo era in attesa di un intervento strutturale ed organico per la messa in sicurezza e la relativa segnaletica, che finalmente con la programmazione degli interventi voluta dal settore ha pieno e totale compimento.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, sotto la guida del Dirigente Lorenzo Benestare, ha avviato una serie di interventi in gran parte delle arterie di collegamento delle ex strade provinciali.

TEMPI LUNGHI DI INTERVENTO

La SP15 Scilla-Melia da tempo era in attesa di un intervento strutturale ed organico per la messa in sicurezza e la relativa segnaletica, che finalmente con la programmazione degli interventi voluta dal settore ha pieno e totale compimento. L’amministrazione comunale ha sollecitato un intervento organico anche rispetto alle ulteriori criticità presenti all’interno dell’area dello stretto che ci vedranno comunque in prima linea e sempre attenti.

