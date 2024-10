‘Scilla Jazz Festival’: tutto pronto per la settima edizione

Al via la settima edizione di Scilla Jazz Festival, sabato 26 agosto in Piazza San Rocco di Scilla.

Alle 21:30 apriranno il festival due formazioni jazz del Conservatorio F. Cilea di Reggio Calabria.

Alle 22:30 una grande anteprima nazionale con il trio LAN, I maestri Luca Aquino alla tromba, Aldo Vigorito al contrabbasso e Natalino Marchetti alla fisarmonica come in una rete informatica locale, il trio LAN fa della connessione tra i suoi elementi il suo tratto caratteristico. Il comune sentire attraverso la melodia, la libertà del ritmo, svincolato dalla regolarità della percussione, e le sonorità accattivanti, sono i tratti peculiari di questa nuovissima formazione nata anche sotto l’impulso dello SJF. Oltre a musiche originali dei tre componenti, il trio rilegge anche dei brani tratti dal repertorio internazionale, jazzistico e non solo. Il trio LAN diventa così un agile organico che dalla tradizione popolare, tromba, fisarmonica e contrabbasso, si spinge in territori più sperimentali, con differenti impasti sonori, grazie anche ad un mirato uso dell’elettronica, sempre messa a servizio della musica.

“Il nostro desiderio – spiega il direttore artistico della rassegna Francesco Barillà – è portare avanti iniziative culturali in maniera trasversale facendo incontrare i giovani talenti con i grandi maestri”.

SJF si è attestato a livello nazionale ed internazionale nel corso degli anni e continua a perseguire la strada delle arti integrate – jazz, arte contemporanea e letteratura in un unico canale di convergenza.

L’evento è realizzato grazie al contributo della Città Metropolitana di Reggio Calabria ed al sostegno del Comune di Scilla e del Conservatorio Cilea di Reggio.