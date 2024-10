A Scilla zone wi-fi con internet gratuito, il sindaco Ciccone: ‘Vicini alle esigenze dei cittadini’

Scilla si dota di zone wi-fi con internet gratuito. Ad annunciarlo, con un post su Facebook, è il sindaco Pasqualino Ciccone.

“Continua il percorso di miglioramento dei servizi nella nostra città. Dopo l’installazione delle ricariche per macchine e biciclette elettriche , altro importante risultato è stato raggiunto con l’installazione di punti di wifi gratuiti nel paese.

Le due zone in cui è disponibile questo servizio sono la villa comunale (ex campo sportivo) e Piazza San Rocco, via Panoramica e zona ascensore. Questo significa che chiunque si trova in queste due zone può navigare gratuitamente in internet sia per lavoro che per svago. Vicini alle esigenze delle persone”, conclude il primo cittadino di Scilla.