‘Illeciti nella gestione’, sciolto il Cda della Fondazione Corrado Alvaro

Tra i rilievi mossi dalla prefettura reggina anche l'attribuzione di incarichi nell'ambito del CdA a persone condannate per associazione mafiosa

La Prefettura di Reggio Calabria ha disposto lo scioglimento degli organi statutari della “Fondazione Corrado Alvaro” di San Luca, a seguito di alcune irregolarità riscontrate nella gestione dell’ente nel periodo compreso tra il 2019 e il 2024.

Tra le motivazioni indicate dal prefetto Clara Vaccaro, emergono anche critiche legate alla composizione del Consiglio di amministrazione, in cui sarebbero stati nominati soggetti con precedenti condanne per associazione mafiosa.

La fondazione, istituita nel 2004 con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il pensiero e le opere dello scrittore Corrado Alvaro, sarà ora affidata alla guida dell’ex presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, il commissario Luciano Gerardis, supportato dal sub commissario Zaccaria Sica.