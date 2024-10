Sciolto il Consiglio comunale di Locri. Fontana: ‘Continuiamo a lavorare’

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha firmato il decreto per lo scioglimento del consiglio comunale di Locri, in provincia di Reggio Calabria.

Il Consiglio dei Ministri, che ne ha dato comunicazione attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha preso la decisione a seguito della decadenza del sindaco Giovanni Calabrese, nominato lo scorso novembre assessore regionale. Successivamente, l’ente è stato affidato alla guida del sindaco facente funzioni Giuseppe Fontana, in vista delle elezioni comunali di primavera, prima però dello scioglimento decretato dal Governo nazionale.

“Considerato – si legge nella nota in Gazzetta Ufficiale – che nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 sono stati eletti il consiglio comunale di Locri (Reggio Calabria) ed il sindaco nella persona del signor Giovanni Calabrese; Vista la deliberazione n. 34 del 27 dicembre 2022, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Giovanni Calabrese dalla carica di sindaco; Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell’art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Decreta: Il consiglio comunale di Locri (Reggio Calabria) è sciolto”.