Sciopero giocatori Matera, Lamberti: ‘Contro la Reggina può accadere di tutto, allertata la Berretti’

Se dalle parti di Reggio si sono vissuti momenti societari di particolare delicatezza non ancora completamente superati, a Matera non stanno meglio, anzi decisamente peggio. Come avvenuto qualche giorno prima della sfida degli amaranto con la Vibonese, anche in terra lucana è intervenuta l’AIC e dopo un primo comunicato in cui veniva dichiarato lo stato di agitazione, lo stesso si è trasformato in un vero e proprio sciopero proclamato per le prossime due giornate, una di queste, il 26 dicembre, proprio con la Reggina.

Nel frattempo i colleghi di tuttomatera.com, hanno intervistato il presidente del Matera Lamberti che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Ho incontrato la squadra negli spogliatoi dopo la sconfitta con la Juve Stabia. In quell’occasione ci siamo detti alcune cose che ovviamente restano fra noi. I problemi che si sono venuti a creare sono di carattere tecnico-amministrativo per quanto riguarda la società e non tecnico-sportivo.

Adesso la palla passa ai giocatori. Rispetto le loro scelte visto che hanno deciso di tutelarsi attraverso l’Aic. Non a caso, nelle ultime ore abbiamo anche allertato la Berretti. Quindi, contro la Reggina potrebbe accadere di tutto sia in positivo che in negativo. Al di là di tutte le problematiche, sostengo che un professionista debba dar conto ancor prima che alla società, alla maglia che indossa”.