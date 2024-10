Sciopero Alitalia, voli cancellati da Reggio e Lamezia

Disagi per chi volerà dalla Calabria il 21 e 22 maggio. L'elenco dei voli cancellati da Reggio Calabria e Lamezia e le info per rimborsi e cambi

E’ stato confermato lo sciopero nazionale del trasporto aereo di 24 ore del 21 maggio. La protesta è stata proclamata da Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo e coinvolgerà piloti e assistenti di volo di Alitalia, Blue Air e Blu Panorama, tecnici della manutenzione e personale di terra delle compagnie, gli addetti all’handling, al catering e delle gestioni aeroportuali.

Alitalia ha già fatto sapere che è stata costretta a cancellarela metà dei voli, sia nazionali che internazionali, programmati per il 21 maggio, oltre ad alcuni voli nella serata del 20 maggio e nella prima mattina del 22 maggio.

Per limitare i disagi dei passeggeri, Alitalia “ha attivato un piano straordinario che prevede l’impiego di aerei piu’ capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l’obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata: il 60% dei passeggeri riuscirà a viaggiare nella stessa giornata del 21 maggio”.

Alitalia invita tutti i passeggeri che hanno acquistato un biglietto per volare il 21 maggio – e anche nella serata del 20 maggio e nella prima mattinata del 22 maggio – a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito Alitalia.com, chiamando il numero verde 800.65.00.55 (dall’Italia) o il numero +39.06.65649 (dall’estero), oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Alitalia per viaggiare fra la serata del 20 maggio e la mattina del 22 maggio, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, si legge in una nota, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) fino al 28 maggio 2019.

I VOLI CANCELLATI DA LAMEZIA E REGGIO CALABRIA

Voli Alitalia cancellati 21 maggio 2019

AZ1165 Roma – Lamezia Terme

AZ1168 Lamezia Terme – Roma

AZ1171 Roma – Lamezia Terme

AZ1173 Roma – Lamezia Terme

AZ1174 Lamezia Terme – Milano Linate

AZ1178 Lamezia Terme – Roma

AZ1179 Milano Linate – Lamezia Terme

AZ1184 Lamezia Terme – Milano Linate

AZ1185 Milano Linate – Lamezia Terme

AZ1198 Reggio Calabria – Milano Linate

AZ1156 Reggio Calabria – Roma

AZ1157 Roma – Reggio Calabria

AZ1161 Roma – Reggio Calabria

Voli Alitalia cancellati 22 maggio 2019

AZ1162 Lamezia Terme – Roma

AZ1184 Lamezia Terme – Milano Linate

FONTE: Agi.it