Reggio, Tempietto: ‘I’ come ‘Ignoranza’, se non amate la città andatevene!

La rinascita di un luogo spezzata dall’ennesimo atto vandalico in città.

La nuova grande scritta “Reggio Calabria” installata nell’area del Tempietto, è stata già danneggiata. Qualcuno, a cui evidentemente non frega nulla della propria città, ha prelevato la lettera ‘I’.

‘I’ come ignoranza e incivilità. E di ignoranti, ahinoi, la nostra città ne è piena. L’atto vandalico di ieri ne è l’ennesima testimonianza.

Così come successo in un altro quartiere della città, poche settimane fa. Quando le fiamme accese da altri ignoranti hanno colpito il nuovissimo tappeto sintetico del campo sportivo di Catona, pronto a rinascere. Adesso l’ignorante di turno ha pensato bene di rovinare un altro luogo, simbolo di rinascita.

La lettera mancante verrà presto riposizionata e l’ignorante verrà con ogni probabilità beccato dalle telecamere di videosorveglianza del cantiere.

Non rimane però che l’amaro in bocca per un gesto ignobile che non fa altro che ostacolare la crescita e la rinascita della nostra città.

È tempo di dire basta, di lavorare insieme per proteggere e valorizzare i simboli che rappresentano il nostro futuro. E, a chi non ha rispetto per la propria terra, consigliamo di abbandonarla. Nessuno sentirà la vostra mancanza.