Scuola Basket Viola, il 2019 inizia col piede giusto

Buona partenza in questo inizio anno per la società di pallacanestro reggina che batte la squadra Nuovo Basket di Soverato.

Il 2019 della Scuola di Basket Viola inizia bene: vittoria ed esordio vincente per il nuovo corso targato Coach Francesco Barilla. Non basta un mastodontico Billy Fall al fanalino di cosa Soverato formazione ancora a secco di vittorie. Gli ospiti hanno dato tutto in condizioni ridotte(assente anche il centro Cossari) ma non è bastata.

La sfida

Parte bene il Nuovo Basket Soverato che mostra un atteggiamento combattivo. La Scuola di Basket Viola recupera e vola sotto di un punto al termine del primo periodo.

Nel secondo periodo, i locali prendono in mano la gara allungando con un vantaggio in doppia cifra. Il mega break di terzo quarto sembra chiudere il match a favore del team reggini (Concreto Brandon Viglianisi).

La riscossa dell’Nbs arriva nell’ultimo periodo ma è ormai tardi. Vince la Scuola di Basket che inizia bene la seconda fase: la sfida termina 77 a 66.

Scuola di Basket Viola-Nuovo Basket Soverato 77-66

(17-18,24-18,28-10,8-19)

Scuola di Basket Viola

Mandalari, Soldatesca 6, Ciccarello 16, Gullì, Muià, Pandolfi 10, Scialabba 9, Scorza 2, Barrile 6, Sant’Ambrogio, Grgurovic 16, Viglianisi 12. All. Barilla Ass Sant’Ambrogio

Nuovo Basket Soverato

Molinaro 11, Longino, Lupica, Infelise 11, Goglia 4, Fall 34, Calabretta, Riccio, Salerno 6. All. Gioffrè

Arbitri Viglianisi di Villa San Giovanni e Nicolò di Reggio Calabria