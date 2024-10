Si chiude il weekend con un altro risultato importante per l’Accademia Granata di Reggio Calabria

Un’ulteriore conferma sulla bontà del progetto, un altro step di crescita a livello umano e sportivo per i nostri ragazzi

Ottima prestazione degli Esordienti, anno 2012 e 2013, al Torneo della Sila con una partenza forte e tre vittorie:

· Accademia Granata vs Marca 5-0

· Accademia Granata vs Faradomus 2-1

· Accademia Granata vs Luxol St. Andrews (Malta): 7-1

In finale l’Accademia Granata di Rc cede solo al Crotone, squadra di circuito professionistico, che conquista la vittoria con merito.

Il secondo posto finale ha un valore enorme, considerando che la scuola calcio è al solo terzo anno di vita, che molti giocatori avevano disputato insieme solo qualche allenamento e che il torneo è stato di buon livello: per l’Accademia Granata di Rc è un secondo posto che sa di vittoria!

Si torna a casa contenti per i complimenti ricevuti da parte di tutti.

Per l’Accademia Granata un’ulteriore conferma sulla bontà del progetto, un altro step di crescita a livello umano e sportivo per i nostri ragazzi.

Un plauso va a Mister Angelo Giordano e tutto lo staff per il grande lavoro fatto dal 01 Luglio 2024 in avanti: i risultati sono già visibili ed arriveranno altre soddisfazioni.

Un ringraziamento va all’organizzazione di “Tornei Giovanili Sicilia”, ai responsabili Davide Cicero e Francesco Casicci, sempre seri, professionali e disponibili.

Nella bellissima location del Torneo, un campo a 11 in erba naturale immerso nel bosco Parco Nazionale della Sila, l’occasione è stata perfetta per abbozzare con loro la pianificazione dei tornei della stagione calcistica 2024.2025: e si è parlato di tornei in Italia ed all’estero.

Si, perché uno degli obiettivi dell’Accademia Granata di Rc è quella di disputare almeno un torneo in un altro paese della Comunità Europea: esperienza che permetterebbe ai ragazzi non solo di confrontarsi con squadre di altre nazioni e di altri livelli, ma di vivere un’altra esperienza formativa in cui si possa approfondire, mettere alla prova e migliorare, tra le altre cose, anche la conoscenza della lingua inglese (uno dei tanti punti condivisi con il Torino FC).

Un ringraziamento ai genitori dei ragazzi che hanno fatto tanti km per venire a sostenerci da diversi parti della Calabria.

Ed un grande ringraziamento finale va alla Presidente dell’Accademia Granata Signora Simona Romeo ed al nostro Main Sponsor Policar-Carrozzeria, che hanno sostenuto e permesso questa iniziativa mettendo a disposizione risorse e mezzi.