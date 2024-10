Si alza il sipario sulla nuova casa della Ludos Vecchia Miniera (foto)

Presentata nella giornata di ieri la nuova casa della ‘Ludos Vecchia Miniera‘. Una società sportiva e sociale che da sempre pone in primo piano la crescita dei più piccoli a partire dai primi calci. Uno staff che adesso avrà la possibilità di allenarsi sul terreno di gioco posizionato nella zona del Parco Lineare Sud. Una sede che porta il nome dell’indimenticato Alessandro Caracciolo. Una festa che ha visto protagonisti i piccoli atleti e le rispettive famiglie quella andata in scena ieri sera con la presenza della giornalista Giorgia Rieto, della mascotte Libly e di tutto l’organigramma societario. Tanta l’emozione da parte del presidente Adriano Minniti che ha premiato i vincitori del mini-torneo, ideato dagli istruttori. Allo sport si è unito il sociale con l’estrazione della maglietta del calciatore della Reggina, Jeremy Menez e del pallone ufficiale della Serie B. Il devoluto della raccolta sarà donato al carcere minorile della città di Reggio Calabria.

La stagione sportiva si aprirà con l’esibizione in beneficenza per il Fondo Alessandro Caracciolo in programma Domenica 4 Settembre presso il centro sportivo Reggio Village di Viale Messina.

Le sedute d’allenamento della scuola calcio, invece, a Casa Ludos prenderanno il via martedì 6 settembre.