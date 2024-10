Iscrizioni aperte alla Scuola Calcio Valanidi presso il “Clivia Reggio Village”

La società si è organizzata anche per chi è impegnato con l'attività scolastica nelle ore pomeridiane

Parte oggi la terza settimana ufficiale di Scuola Calcio presso il “Clivia Reggio Village“. Sotto l’attento sguardo dei tanti tecnici qualificati, tanti i piccoli calciatori che già fanno parte del nuovo percorso, e tanti ancora se ne attendono ricordando che la partecipazione alla scuola calcio è consentita ai nati dal 2008 fino al 2016.

Tre le sedute di allenamento nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi dalle 15,30 alle 17 per questa ultima settimana di settembre, mentre a partire dal mese di ottobre, l’inizio sarà fissato alle 15 e la conclusione alle 16,30. La società si sta adoperando per andare incontro a tutti coloro che stanno per iniziare l’anno scolastico e saranno impegnati con turni pomeridiani.

Il “Clivia Reggio Village” è un centro polisportivo, situato sul Viale Messina, che ben si distribuisce nei suoi sette campi fra calcio a 11, calcio a 8 e calcio a 5 e dove si svolge grande parte dell’attività, ma anche altri spazi in cui si praticano discipline come la pallavolo, il pattinaggio ed il basket.

CLIVIA REGGIO VILLAGE: Per qualsiasi informazione, sulla Scuola Calcio ci si può rivolgere alla segreteria del centro sportivo da lunedi a venerdi dalle ore 15,00 alle ore 19, oppure telefonando al numero 328.1267645.