Scuola Calcio F. Cozza, al Reggio Village si programma la nuova stagione. I dettagli

Una stagione da qualche settimana conclusa con il grande successo degli Individual, un’altra già in fase di programmazione. Senza soste il lavoro al Reggio Village per l’Asd Valanidi Calcio Giovanile. Nuove idee, nuove proposte, un organigramma tecnico che ha visto tante conferme e qualche volto nuovo ed i soliti obiettivi, insegnare calcio ai piccoli atleti, aiutarli nella crescita, inserirli in un contesto sportivo, puntare anche alla valorizzazione del territorio.

Dai Giovanissimi passando per gli Esordienti, poi Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici, fasce di età che vanno dai 2004 fino ai 2014, come dire c’è spazio davvero per tutti. Il nuovo percorso della Scuola Calcio Francesco Cozza, che vedrà l’ex campione amaranto in prima linea, avrà inizio il prossimo 3 settembre, mentre la società comunica che è possibile effettuare le iscrizioni presso la segreteria del centro sportivo Reggio Village, dal 16 di agosto tutti i pomeriggi da lunedi a venerdi (dalle 16 alle 19), oppure telefonando al numero 368.3366247 per eventuali informazioni.