A scuola di Fair play per il Fair play nella scuola, nello sport e nella società

E’ partito con una valanga di adesioni il concorso giornalistico “Mettiti in gioco” promosso dal Panathlon di Reggio e dal Tecnico Industriale “Panella-Vallauri”, con il patrocinio del CONI. Il progetto vedrà impegnati, da qui alla fine dell’anno scolastico, gli allievi delle terze classi con il coordinamento degl’insegnanti di scienze motorie. La presentazione, svoltasi nell’aula Magna dell’Istituto, si è aperta con i saluti della dirigente Teresa Marino e della presidente del Panathlon club Irene Pignata che ha illustrato obiettivi e finalità. L’importanza di mettersi alla prova per migliorare la capacità di scrivere correttamente in lingua italiana e di coniugare i valori del Fair play nello sport e nella vita, è stata sottolineata dal past president del Panathlon, il giornalista Rai Tonino Raffa, e dal professor Giulio Tetto, dirigente della Federatletica e componente il direttivo dello stesso Panathlon. Per entrambi lo sviluppo tumultuoso della tecnologia e dei nuovi media rende indifferibile la necessità che l’informazione diventi materia di studio curriculare, per migliorare la capacità di critica dei ragazzi., offrire loro consigli e istruzioni per l’uso. Seguiranno nelle prossime settimane altri incontri e step intermedi, poi gll alunni dovranno presentare entro la metà di maggio gli elaborati finali. I lavori saranno valutati da un’apposita commissione che dovrà indicare i vincitori. Tutte le opere saranno incentrate sull’importanza del fair play nello sport come strumento educativo per la crescita dei giovani e come veicolo di inclusione sociale. Attraverso slides proiettate sullo schermo la presidente Irene Pignata ha messo a fuoco i contenuti della carta del Fair play, varata anni fa dal Panathlon International: spirito di fratellanza, lealtà, aiuto a chi è in difficoltà, rispetto delle regole e degli avversari, rifiuto delle discriminazioni, accettazione del risultato, niente insulti e cattiverie, essere degni della vittoria e metabolizzare con stile la sconfitta.