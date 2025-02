Scuola, Valditara sollecita Nordio: arresto in flagranza per chi aggredisce i prof

Verso una nuova stretta contro il preoccupante fenomeno delle aggressioni ai docenti: l’arresto in flagranza per gli assalitori. È la proposta del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, dopo l’ennesimo episodio, stavolta a Casarano nel Leccese, ai danni di un professore di un istituto di secondo grado “reo” di aver messo delle note in condotta a un alunno. Il quale avrebbe chiamato il padre dicendogli

“Vieni a spaccare la faccia al professore”.

E così, secondo quanto riferito dal docente nella denuncia ai Carabinieri, a scuola si sono presentati il padre e il fratello più grande dello studente, e avrebbero minacciato il docente costringendolo ad allontanarsi dall’aula e a rifugiarsi in un bagno.

La proposta di Valditara per l’arresto in flagranza

A quel punto il professore ha chiamato le forze dell’ordine e i due sono stati identificati. Valditara ha reso noto nella giornata di ieri di aver proposto al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di estendere la misura dell’arresto in flagranza di reato anche alle aggressioni nei confronti del personale scolastico:

“Stiamo lavorando insieme su una norma in questa direzione. Il governo e il ministro dell’Istruzione sono accanto ai docenti e al personale tutto, che devono sentire forte la presenza costante delle Istituzioni”.

Valditara ha inoltre telefonato al dirigente scolastico dell’istituto per informarsi sulle condizioni di salute del professore aggredito e ha espresso solidarietà al docente, al dirigente scolastico e a tutta la scuola coinvolta in questo fatto particolarmente grave.

Il sostegno dei presidi e le reazioni dal mondo scolastico

La stretta annunciata trova il plauso dei presidi:

“Si tratta di una iniziativa che va nella direzione da noi richiesta qualche tempo fa”,

sottolinea il presidente dell’Anp Antonello Giannelli.

“I dirigenti scolastici, i docenti e il personale ATA non possono più essere oggetto di aggressioni e violenze divenute negli ultimi anni sempre più frequenti”.

Nel ringraziare il ministro “per la sensibilità che ha dimostrato”, Giannelli ha ribadito: