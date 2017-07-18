Sebastian, un altro protagonista di ‘Amici16’, ospite in Calabria

Mercoledì 26 luglio 2017, ore 16, Soverato. Appuntamento da memorizzare per tutti gli appassionati di danza che avranno la possibilità di assistere dal vivo ad un eccezionale stage con Sebastian Melo Taveira. Direttamente da “Amici 16”, dove ha vinto il premio della critica, il famoso talento televisivo si esibirà presso la palestra Flex Gym di via Cuturella.

Sebastian è sicuramente il ballerino che più si è distinto ad “Amici 16”, ricevendo tantissimi complimenti e ben due proposte di lavoro da parte di Eleonora Abbagnato, étoile e direttrice del Teatro dell’Opera di Roma, e della stessa Maria De Filippi, che lo vorrebbe nel corpo di ballo dei professionisti del talent il prossimo anno. Da non perdere, dunque, lo stage in programma il prossimo 26 luglio a Soverato. Iniziativa promossa da Flex Gym, Csen, Urban Market, Simply e progetto Naturium.