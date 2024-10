La seconda giornata del Reggio Film Festival parla Calabrese

Costantino Comito e Francesco De Franceso protagonisti del film, sono ambedue Calabresi.

Davanti ad un folto pubblico è stato proiettato in concorso nella sezione “Bergamotto D’argento”, il film “La Scelta Giusta”, opera prima del regista Andrea D’Emilio, prodotto da Alberto De Venezia per “Ipnotica Produzioni”, interpretato da Francesco De Francesco, Costantino Comito, Giulio Neglia, Delia Germi, Roberta Bizzini, Luis Molteni, Augusto Zucchi, Marco Aceti, Stefania De Toni, Francesca Barletta.

Il film racconta di Luca, un giovane imprenditore, direttore dell’azienda “AlterEgo” che si occupa di protezione reti e realtà aumentata. Una grossa multinazionale, la Real Tech, a cui sta rubando fette di mercato, si interessa alla “AlterEgo” e fa un’offerta per comprarla. Luca rifiuta, e la “Real Tech” comincia a fare pressioni sempre più insistenti. Minacciato dalla “Real Tech”, da attacchi informatici, e misteriosi incidenti, Luca incontra il suo “doppelgänger”, Flavio, più abile, più coraggioso, e più determinato di lui. Flavio lo aiuta ma al tempo stesso lo trascina verso un abisso di alcool e droga.

Nel suggestivo e splendido scenario dell’ “Arena dello stretto” hanno sfilato sul Red Carpet: il regista Andrea D’Emilio, il produttore Alberto De Venezia, gli attori Francesco De Francesco, Costantino Comito, Giulio Neglia, la regista Maria Pia Cerulo che realizzerà con Ipnotica Produzioni il suo prossimo lungometraggio “Tesori”, tra gli interpreti Anna Galiena, Sebastiano Somma, Costantino Comito, Francesco De Francesco ed il talento emergente Gianluca Potenziani, anch’esso sul Red Carpet.

L’attore Costantino Comito ha affermato: “Mi sono ritrovato a fare la parte del cattivo, ed è stata molto dura, io che sono un buono, è stato molto complicato. Però ci siamo impegnati e siamo riusciti, penso, a portare il risultato a casa.”

L’attore Francesco DeFrancesco nel ruolo di Luca ha invece concluso: “Un onore essere stato selezionato in concorso al 14esimo Reggio Calabria film Festival organizzato magistralmente da Michele Geri. E’ stato emozionante per me da Calabrese l’esordio da protagonista. E’ bello che una produzione giovane ma valida, la “Ipnotica produzioni”, di Alberto DeVenezia, sostenga e creda in pellicole autoriali e di genere di grande spessore artistico e culturale. Le musiche originali curate da Mario Spinelli, inoltre, impreziosiscono il prodotto filmico.