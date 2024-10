“Seconda stella a destra, questo è il cammino”. A Reggio un evento per l’Hospice

La lotta per l'Hospice deve essere un simbolo di libertà e di giustizia. La struttura rappresenta un pilastro sanitario, sociale e umano per la città tutta

Qualche settimana fa, partiva questo nostro lungo cammino, che come nella t-shirt e nella canzone citata di Bennato, seguiva una sua propria stella, un obiettivo e un sogno: vedere una Reggio Calabria unita e che vince… per ora il cammino intrapreso e gli step conseguiti sono quelli giusti e quelli importanti, che invogliano e stimolano a proseguire, ma a fare ancora e sempre di più, insieme e ancora di più come un’unica realtà e famiglia.

Molte sono le associazioni, attività commerciali, professionisti, personaggi famosi, società sportive che stanno aderendo alla campagna di sensibilizzazione portata avanti e che hanno deciso di intraprendere questo percorso assieme e compatti, per preservare una struttura e un’equipe che a Reggio serve e che Reggio sta dimostrando con i fatti che vuole.

La città sta aderendo a massa ma ancora molti possono e devono unirsi di varie zone e settori diversi della città e quest’oggi questo comunicato serve a ribadire questa necessità di far fronte unico e compatto e di allargare i confini di questo nostro viaggio.

Molte sono state le soddisfazioni ottenute, due su tutte premo ricordare, ovvero l’adesione in toto del Consiglio comunale, che ha indossato le t-shirt, e della Reggina, che dal presidente alla dirigenza e staff tutto, ha mostrato attaccamento e vicinanza alla causa, facendo in modo che fosse esposta e mostrata la t-shirt attraverso i propri canali, store e durante la presentazione ufficiale in una piazza duomo gremita e festosa.

Piccoli gesti, segni e simboli che si uniscono alle tante altre, importanti e innumerevoli adesioni ed esperienze, non di secondo piano sicuramente e che allo stesso modo sono tante fondamentali alla causa.

La struttura rappresenta un pilastro sanitario, sociale e umano per la città tutta, simbolo di assistenza e solidarietà che però a causa di gravi condizioni economiche in cui versa rischia ora clamorosamente la chiusura e l’ennesima perdita e sconfitta per una città in un settore sempre più bistrattato e tormentato, quale è la sanità.

L’Hospice fornisce un servizio di cura e assistenza al malato e alla sua famiglia a 360 gradi e dove viene prima la persona della patologia e Io stesso per varie vicissitudini familiari conosco la struttura e la sua competenza e importanza.

La lotta per l’Hospice deve essere un simbolo di libertà e di giustizia, privarsi e perdere una struttura nevralgica, importante anzi essenziale per il nostro territorio come è l’Hospice è un suicidio sociale, umano, culturale ed economico. Un luogo di cura e sostegno, un luogo per Reggio e di Reggio.

La nostra associazione di nome ReteSociale dal momento della sua nascita fino ad oggi si è sempre battuta a sostegno dei diritti e dei servizi per tutti, della solidarietà e dell’assistenza e nel tentativo di generare semi e germogli di speranza per una città che necessita futuro e ripresa, vogliamo ribadire il nostro NO ALLA CHIUSURA DELL’HOSPICE, vogliamo dimostrare realmente con i fatti la forza dell’UNIONE E DEL FARE RETE nella nostra città.

In questa sede e attraverso altre, invito le varie associazioni/enti/realtà e semplici concittadini a dare il proprio contributo, anche semplicemente di sdegno, per tutelare e preservare l’Hospice, Faccio appello a tutte le forze sane e pulite dei vari settori della città affinché possiamo dire e operare insieme per dire la nostra.

Attraverso questa sede ci appelliamo al buon senso cittadino, vogliamo non una voce fuori dal coro ma un grande e unico coro collettivo. Invito ripeto TUTTI a non rimanere impassibili e a unirsi a questo coro.

Mostriamo una volta tanto la bellezza di essere un’unica famiglia e che il mio semplice e banale slogan dal titolo “UNITI SI VINCE” non possa essere slogan da campagna ma motto di vita e di esempio.

In questo impeto e moto di sentimenti e passione, mostriamo come un coro da stadio come “REGGIO CALABRIA VUOLE VINCERE!” sia realtà, aderisci anche tu alla campagna di sensibilizzazione con la t-shirt ufficiale e divieni protagonista attraverso iniziative ma ancora prima attraverso testimonianze ed esperienze che dimostrino anche quell’ IO CI SONO!

Io e Retesociale stiamo con e per l’Hospice, noi stiamo con e per Reggio, ora aspettiamo anche te, aderisci e contattaci attraverso i nostri canali, UNITI SI VINCE!

BRUNO MONORCHIO, PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE RETE SOCIALE