Reggio, seminario di Astanga Yoga con Simona Nucera

Posti disponibili per 20 partecipanti. Come partecipare all'evento

Il Centro Culturale Helios ACSD in Via Mercalli 63 a Reggio Calabria organizza per sabato 1 luglio dalle 8:30 alle 11:30, il workshop con Simona Nucera dal nome “Astanga Yoga Mysore style“.

Seminario di Astanga Yoga

Simona dice che dal 2016 Sharath Jois é il Guru che ha seguito non solo stagionalmente a Mysore ma anche nei suoi continui workshops in Himalaya, China, Thailandia, South and North Europe, Uk e, contemporaneamente, studia con

Sharmila Desai in India stagionalmente – insegnante certificata da lui stesso e autrice di yoga sadhana per le madri – approfondendo l’Astanga da un punto di vista femminile.

Il metodo Astanga Yoga è una tradizione

vivente con il rapporto tra insegnante e studente all’epicentro della sua trasmissione

che risale a oltre 5000 anni. Alla radice, è una pratica spirituale che purifica purifica il il cuore, il corpo e la mente.

Prende il nome dalla vivace città di Mysore, nel sud dell’India, dove ha avuto origine,

il metodo consente ai praticanti di ricevere istruzioni individuali e mantenere la concentrazione interna. Connettere movimento e respiro mentre fluiscono attraverso una sequenza di posture per creare un’esperienza profondamente meditativa.

L’attività del centro Helios

Il Centro “Helios” è presente a Reggio Calabria dal 1986. Nel corso degli anni ha svolto un’intensa attività culturale dando vita a manifestazioni e corsi di meditazione, medicina naturale, filosofia esoterica, cosmobiologia, arti marziali, ecologia e cucina vegetariana, proponendo la realizzazione di un nuovo Umanesimo, scientifico e spirituale, che abbia come fine la diffusione di una cultura universale di pace, rispetto e unione tra tutti gli esseri umani.

Maggiori informazioni

Si consiglia, per l’evento, di indossare abbigliamento comodo. L’accesso al corso avverrà in ordine di prenotazione.

Massimo 20 partecipanti ammessi, previa prenotazione

Info 3453442298–3388621827

Soci € 20 – Esterni € 30 con iscrizione ACSI