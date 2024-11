Sequestrata la tribuna di Catonateatro, spettacoli annullati

La Procura della Repubblica di Reggio Calabria, a seguito di indagini coordinate dal Procuratore Federico Cafiero de Raho e dall’aggiunto Gerardo Dominijanni, ha disposto il sequestro preventivo della tribuna collocata all’interno del c.d. “Teatro Catona”.

Il provvedimento cautelare si è reso necessario a seguito della riscontrata violazione della normativa in materia edilizia paesaggistica e, in particolare antisismica, essendosi accertato che detta struttura è stata realizzata senza l’osservanza delle prescrizioni volte a verificarne la solidità e la tollerabilità di eventi sismici. Il sequestro è stato limitato alla sola tribuna del complesso teatrale ed è funzionale, tra l’altro, a scongiurare pericoli per l’utenza in occasione degli spettacoli teatrali in corso di programmazione.