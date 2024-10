Una serata ‘D’amore e D’autore’ al PalaCalafiore di Reggio Calabria – FOTO

di Federica Campolo – È targata Esse Emme Music la tappa reggina del Tour di Gianni Morandi, interamente dedicato all’amore: tra grandi successi e pezzi inediti, l’eterno ragazzo di Monghidoro ha fatto sognare il PalaCalafiore di Reggio Calabria con più di due ore di live e una scaletta di più di quaranta brani.

“D’amore d’autore” è il titolo del suo ultimo Album, uscito a novembre 2017, che ha dato nome al Tour 2018 a cui Morandi si sta dedicando senza riserve: lo dimostrano una presenza sul palco esuberante, uno stile accogliente e una voce calorosa, capace di coinvolgere generazioni di fan che affollano i Palasport e seguono la sua pagina Facebook. Con uno show intenso ed emozionante, Gianni Morandi ha accompagnato il suo pubblico in un viaggio nel tempo scandito dalle note dei suoi brani più celebri, indissolubilmente intrecciati ai temi amorosi. Dall’amore riconoscente e romantico di Grazie perché, Solo insieme saremo felici, In amore a quello ingenuo e spensierato di Fatti mandare dalla mamma, Andavo a 100 all’ora e Occhi di ragazza, fino a cantare l’amore struggente e nostalgico di In ginocchio da te e La fisarmonica.

Standing ovation per il tributo a Lucio Dalla, con una vibrante Caruso, e a sorpresa per il pubblico reggino un’inedita Calabrisella mia, intonata all’unisono e particolarmente apprezzata dai presenti. A quattro anni dal suo ultimo album “Bisogna Vivere”, Morandi torna alla ribalta con “D’amore d’autore”, un album prodotto da Sony Music e composto da nove brani in cui l’amore, in tutte le sue prospettive e sfumature, viene raccontato dagli otto artisti che hanno partecipato al disco in qualità di autori: Luciano Ligabue, Ivano Fossati, Giuliano Sangiorgi, Elisa, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Levante, Paolo Simoni.

Ottimista, energico e grintoso Morandi sembra non aver perso l’entusiasmo del ragazzo che amava i Beatles e i Rolling Stones e, dopo sessant’anni di carriera e quaranta album, si conferma ancora una volta un evergreen della musica italiana.

