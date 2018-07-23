A Lazzaro la Pro Loco e l'associazione INHOLTRE hanno presentato il libro del professor Cosimo Fascì, tra esperienze di vita e inclusione dei disabili

Venerdì 20 luglio alle ore ore 21.00 presso Piazza Madonna delle Grazie in Lazzaro si è parlato di Disabilità e della sua inclusione all’interno del territorio. La Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni, infatti, ha organizzato in collaborazione con l’Associazione di volontariato INHOLTRE una serata dove è stato presentato il libro “..E SE FOSSE MIO FIGLIO?…” scritto dal Professore Cosimo Fascì.

“La Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni ha il compito di promuovere il territorio, di essere espressione di una Comunità. Proprio per questo si è pensato di presentare il libro del nostro compaesano, Cosimo Fascì. >> dice la Presidente della Pro Loco Giovanna DI DIA. << Disabilità, Conoscenze ed esperienze di vita…. Questa l’impronta che si è voluta dare alla serata. A parlare, infatti, sono state proprio le esperienze concrete vissute dai vari interlocutori. Proprio attraverso il dialogo si è cercato di affrontare il tema delicatissimo della disabilità. E’ doveroso parlarne e far conoscere le tante realtà presenti nella nostra Comunità e quanti ogni giorno si spendono per rendere ad altri una vita più dignitosa”.

Una serata di emozioni che sono stati spunto di riflessioni e confronti per sensibilizzare l’inclusione dei disabili all’interno della Comunità.