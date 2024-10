Serie B pazzesca: Bari-Brescia, prime ore di prevendita subito clamorose

Se la Reggina è la sorpresa più piacevole di questo avvio di stagione, il Bari si può collocare certamente solo un gradino più giù per i punti conquistati fino al momento e tenuto conto che si tratta pur sempre di una matricola. Avvio di campionato esaltante con un Cheddira che continua a segnare, mentre i tifosi a sognare. E così per la sfida alla capolista Brescia, si prevede un S. Nicola straripante. Si vuole battere il record di presenze in questa stagione ottenuto contro il Palermo (35.000 spettatori) e già le primissime ore di prevendita fanno registrare qualcosa come circa 12.000 tagliandi staccati.

