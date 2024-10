Serie B: Bari, dalla serie A sfiorata ai play out. E intanto arriva il quarto allenatore

Incredibile quanto si vive in questo momento a Bari. La società era diventata negli ultimi anni riferimento per molti, per quella scalata dalla serie D fino alla quasi serie A, persa nella passata stagione all’ultimo secondo del quarto minuto di recupero con il Cagliari. Il presidente Luigi De Laurentiis osannato fino a diversi mesi addietro, adesso è nel mirino della contestazione da parte dei tifosi insieme al Ds Ciro Polito con la squadra che dopo la sconfitta di Como, è scivolata in piena zona play out.

E dopo una serie di tentennamenti, la società ha deciso di esonerare il terzo tecnico della stagione. Dopo gli allontanamenti di Mignani e Marino, via anche Iachini. Il comunicato della società:

“Dopo un lungo confronto tra le parti, SSC Bari comunica di aver sollevato Giuseppe Iachini dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra.

La Società ringrazia il tecnico marchigiano per la professionalità e la dedizione dimostrati ed augura allo stesso le migliori fortune.

Nel contempo la guida tecnica della Prima Squadra viene affidata, fino al termine della stagione, a mister Federico Giampaolo, fino ad oggi tecnico della Primavera biancorossa“.