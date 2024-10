Serie B, Benevento: Fabio Cannavaro spiega il perchè delle dimissioni

Quattro partite nessuna vittoria per Fabio Cannavaro da quando ha preso il posto sulla panchina del Benevento in seguito all’esonero di Fabio Caserta. Il tecnico, dopo l’ultima sconfitta sul campo del Como, aveva rassegnato le proprie dimissioni, rifiutate un attimo dopo dal presidente Vigorito. Il tecnico in conferenza stampa spiega il perchè di quel gesto, dichiarazioni riprese da tuttoB:

Il perchè delle dimissioni

“Ho messo a disposizione le mie dimissioni perché volevo togliere l’imbarazzo a un direttore sportivo che è anche mio amico. Ho detto alla società che se ci fosse stato l’intento di prendere una decisione allora l’avrei accettata senza problemi. Credo in questa società e in questi calciatori, so dove si può arrivare. Ho messo a disposizione il mio mandato nei confronti di un amico che mi ha dato la possibilità di venire a Benevento. Quando i giocatori hanno avuto la notizia delle dimissioni sono rimasti colpiti perché non si aspettavano una decisione del genere. Da fuori capisco che possano essere state interpretate in modo diverso, conosco l’Italia e sono consapevole che non si veda l’ora che le cose vadano male”.

fonte foto: beneventocalcio.club