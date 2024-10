Serie B: Brescia-Inzaghi, sarà battaglia legale dopo l’esonero?

Non passerà senza conseguenze l’esonero di Pippo Inzaghi. A più riprese nell’arco della stagione il presidente Cellino ha tentato di allontanare il tecnico ma per motivi legati a delle clausole contrattuali non ha potuto fare. secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico piacentino avrebbe già manifestato l’intenzione di ricorrere alla giustizia sportiva per l’impossibilità ad essere licenziato qualora la squadra si trovasse all’interno della griglia play off. La discussione potrebbe arrivare al Collegio Arbitrale.