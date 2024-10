Serie B: crollo Brescia, avanza il Parma. Mucchio alle spalle della Reggina. La classifica

La Reggina si riscatta dopo il passo falso in casa contro il Frosinone e passa a Como, quinto successo esterno degli amaranto. Il Genoa di ferma ad Ascoli e gli amaranto allungano. Peccato per il giallo a Gagliolo. sarà squalificato. Il Bari, prossimo avversario della Reggina, domina e stravince contro il Modena. Perde Maiello sul 2-0 per doppia ammonizione, tiene benissimo con l’uomo in meno e segna altri due gol. Nel posticipo del lunedi il Parma riscatta il passo falso interno e si impone a Brescia.

I risultati della giornata

Cagliari – Perugia 3-2

Ascoli – Genoa 0-0

Benevento – Cittadella 1-0

Como – Reggina 0-1

Spal – Palermo 1-1

Sudtirol – Ternana 0-0

Venezia – Cosenza 2-0

Bari – Modena 4-1

Frosinone – Pisa 0-0

Brescia – Parma 0-2

La classifica

Frosinone 36

Reggina 32

Bari 29

Genoa 27

Ternana 26

Parma 26

Brescia 24

Sudtirol 23

Pisa 23

Ascoli 22

Cagliari 22

Modena 21

Benevento 21

Palermo 20

Cittadella 19

Venezia 19

Cosenza 17

Spal 17

Como 16

Perugia 13