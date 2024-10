Serie B: a Catanzaro non basta la grande stagione. C’è un probabile addio e non solo

Un campionato da neopromosso di altissimo livello e per molti il Catanzaro ha anche giocato il miglior calcio della cadetteria. Ha sognato la finale play off dopo avere rimontato in casa la Cremonese, è uscito invece sonoramente sconfitto in occasione della partita di ritorno. E già si parla di futuro con il probabile addio del DG Foresti e i dubbi riguardanti le conferme del Ds e del tecnico: “Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è molto probabile il divorzio dopo 4 stagioni, con il DG Diego Foresti, in scadenza di contratto. Non è scontato neanche il rinnovo del direttore sportivo Giuseppe Magalini. Per quello che riguarda il tecnico Vincenzo Vivarini, che ha un accordo fino al 2025, sempre per il quotidiano nazionale, non è certa la sua conferma.