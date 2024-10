Serie B: idee per la panchina, a Catanzaro si pensa a quello che sarebbe un clamoroso ritorno

Stracciato ogni record in serie C e con l’idea di continuare anche per quelle che sono le ultimissime giornate, il Catanzaro inizia a programmare il proprio futuro. La società ha più volte manifestato il desiderio di continuare il suo percorso insieme al tecnico Vivarini in scadenza al termine di questa stagione ed i dialoghi sono continui. Nel frattempo rimbalza una voce clamorosa rilanciata dai colleghi di TMW secondo la quale la società giallorossa starebbe pensando ad un ritorno clamoroso, quello di Claudio Ranieri che a Catanzaro è legatissimo avendo da calciatore fatto la storia con 225 presenze, ma non ha mai allenato i calabresi.

Leggi anche

“Dopo il ritorno a Cagliari, prima piazza di prestigio nel suo percorso da allenatore, per Claudio Ranieri il prossimo anno potrebbe profilarsi un altro, ancor più clamoroso, ritorno. Quello a Catanzaro. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club calabrese, fresco di ritorno in Serie B dopo quasi vent’anni d’assenza, avrebbe infatti iniziato a pensare all’allenatore romano, che con la maglia delle Aquile del Sud ha messo a referto da calciatore 225 presenze fra il 1974 e il 1982, come possibile alternativa a Vincenzo Vivarini.

Vivarini, artefice dalla panchina della splendida stagione che ha portato al ritorno in B e al record assoluto di punti nella storia della Serie C, è attualmente in scadenza di contratto e ancora la fumata bianca fra le parti non è arrivata. Da qui l’idea Claudio Ranieri. Per un ritorno che avrebbe del clamoroso“.