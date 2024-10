Serie B: per lo sprint finale il Frosinone perde il suo bomber. La classifica attuale

Sei giornate alla fine del campionato con un vantaggio di dieci punti sulla terza in classifica. Il Frosinone è vicinissimo al traguardo ma per raggiungerlo manca ancora qualche vittoria. Nel frattempo il tecnico Grosso, che vanta comunque un organico di altissimo livello, perde il suo cannoniere Mulattieri per un problema muscolare significativo: “Seduta di allenamento mattutina alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Grosso che continuano a preparare la partita contro il Cagliari. Riscaldamento, lavoro tecnico ed esercitazioni tattiche, questo il programma odierno. Terapie per Lulic. Parzialmente in gruppo Szyminski. Per Mulattieri confermata la lesione muscolare al flessore della gamba sinistra“.

Leggi anche

La classifica

Frosinone 66

Genoa (-1) 60

Bari 56

Sudtirol 52

Reggina 48

Parma 47

Cagliari 47

Pisa 46

Palermo 43

Modena 42

Ternana 40

Como 40

Ascoli 39

Venezia 36

Cittadella 36

Cosenza 36

Perugia 34

Spal 32

Brescia 31

Benevento 29