Serie B: il Catanzaro adesso crede nella A. Risultati e classifica

E’ andata male anche stavolta al Cosenza. Per la seconda partita consecutiva con il pienone al Marulla, la squadra rossoblu ha ceduto il passo davanti al pubblico di casa. Questa volta, però, è successo in quella che è la partita più sentita della stagione, contro il Catanzaro e dopo aver perso a dieci minuti dall’inizio il giocatore migliore, Tutino. Ne ha approfittato la squadra di Vivarini che vincendo si avvicina sempre più alla seconda posizione, occupata dalla Cremonese che ha vinto incredibilemente con l’uomo in meno all’ultimo secondo del quinto minuto di recupero, dopo che il Modena nell’azione precedente aveva colpito il palo. Il Como invece supera nel big match di giornata il Venezia. Impressionante il cammino del Cittadella in questo girone 2024, sono adesso otto le sconfitte consecutive. Aglietti con il Lecco continua a perdere, un solo punto in quattro gare.

I risultati della giornata

Ternana – Parma 1-3

Sudtirol – Lecco 1-0

Brescia – Palermo 4-2

Feralpisalò – Sampdoria 1-3

Cosenza – Catanzaro 0-2

Como – Venezia 2-1

Cittadella – Pisa 0-1

Bari – Spezia 1-1

Ascoli – Reggiana 0-0

Modena – Cremonese 0-1

La classifica

Parma 59

Cremonese 53

Como 52

Venezia 51

Catanzaro 48

Palermo 46

Brescia 38

Modena 37

Cittadella 36

Sudtirol 35

Pisa 34

Sampdoria (-2) 34

Bari 34

Cosenza 33

Reggiana 33

Ternana 29

Ascoli 28

Spezia 27

Feralpisalò 24

Lecco 21