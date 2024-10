Serie B: il Cittadella batte il Pisa, nerazzurri in otto. La classifica aggiornata

Si è conclusa con Cittadella-Pisa la dodicesima giornata del campionato di serie B. Neroazzurri iniziano in dieci il secondo tempo per l’espulsione di Nagy. Al minuto numero due del secondo tempo la prima rete tra i professionisti di Antonucci, poi altri due rossi per Tourè e Lucca. In pieno recupero il raddoppio di Baldini. Il Pisa gioca buona parte del secondo tempo addirittura in otto uomini, esce battuto e perde il primato.

Il risultati della giornata

Venerdì 5 novembre 2021 ore 20.30

Cosenza-Reggina 0-1

Sabato 6 novembre 2021 ore 14

Como-Perugia 4-1

Cremonese-Spal 1-1

Ascoli-Vicenza 2-1

Alessandria-Ternana 0-2

Brescia-Pordenone 1-0

Benevento-Frosinone 1-4

Domenica 7 novembre 2021 ore 14

Lecce-Parma 4-0

Crotone-Monza 1-1

Cittadella-Pisa 2-0

