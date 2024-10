Reggina: Taibi a CityNow ringrazia e commenta le dichiarazioni di Bandecchi

Una simpatia nata durante il lockdown quella tra la Reggina ed il presidente della Ternana Stefano Bandecchi. Lo stop imposto a tutti i campionati, aveva portato ad una serie di riflessioni del mondo del calcio su come poter concludere le stagioni, soprattutto per la serie C che, rispetto alle due categorie superiori, offriva minori garanzie in termini di sicurezza. A più riprese ed anche durante i Consigli Federali e di Lega, il massimo dirigente rossoverde si era espresso in maniera favorevole sullo stop definitivo e quindi la decisione di tradurre i primi posti di Monza, Vicenza e Reggina in promozioni dirette.

E’ stato anche il presidente Luca Gallo in un secondo momento, a voler ringraziare pubblicamente lo stesso Bandecchi per la posizione netta e chiara assunta in quel periodo. E da allora ne è scaturita una simpatia reciproca, culminata con l’applauso tributato dal Granillo alla seconda giornata di questo campionato allo stesso dirigente, quando la squadra amaranto ha ospitato la Ternana.

“Tifo Reggina, mi piace vedere come gioca”

E nei giorni scorsi Stefano Bandecchi, in uno dei suoi soliti video andati in diretta su Instagram dopo la vittoria in trasferta contro l’Alessandria, ha precisato di non voler parlare della sua Ternana bensì della Reggina e del gol realizzato dal suo amico Adriano Montalto: “Io non parlo di Ternana posso parlare di calcio e fare i complimenti a Montalto per la partita che ha fatto e alla Reggina. Forse non lo sapete ma la Reggina è la squadra che tifo dopo la Ternana. E’ una simpatia nata due anni fa. Mi piace vedere come gioca, trovo sia una squadra ben concepita con bravi ragazzi. Forza Reggina. Mi fa piacere che in questo momento sia ai vertici della classifica questo non vuol dire che ci risparmieremo quando li affronteremo. Volevo fare un saluto a tutti i tifosi di Reggio Calabria“.

Il ringraziamento del Ds Taibi

“Fa sempre piacere ricevere dei complimenti soprattutto quando arrivano dagli addetti ai lavori, addirittura in questo caso da un presidente di una squadra che gioca nello stesso campionato della Reggina. Stefano Bandecchi è persona competente e se dice di tifare dopo la sua Ternana per la Reggina anche per il gioco che esprime, questo non può fare altro che aumentare la nostra soddisfazione. E’ una persona sincera, diretta e con la Reggina si è sempre comportato in maniera egregia. L’elogio a Montalto? Adriano l’ho voluto alla Reggina, è un giocatore di grandi qualità e capace di gol straordinari. Abbiamo creduto in lui, quando gioca oltre alle reti ci mette sempre grande impegno senza mai risparmiarsi”.