Serie B: classifica girone di ritorno. Incredibile Reggina, il Monza sarebbe fuori da tutto

Diventano sempre più interessanti i numeri che vengono fuori dal percorso effettuato dalle squadre in questo girone di ritorno. Come spesso accade in cadetteria, tranne che per le compagini veramente attrezzate, la situazione dopo il giro di boa per molte si ribalta ed allora tante compagini in difficoltà nella prima parte, le troviamo in zona promozione diretta, come la Reggina, o dentro la griglia play off vedi Cremonese, Brescia ed Ascoli. Davvero deludente, invece, il cammino per esempio del Frosinone o addirittura il Monza che oggi sarebbe fuori da tutto.

Lecce 31

Reggina 29

Empoli 28*

Salernitana 26

Venezia 25

Cremonese 24

Brescia 23

Ascoli 23

Monza 21

Vicenza 20

SPAL 17

Pisa 17*

Cittadella 17

Chievo Verona 16*

Cosenza 15

Frosinone 13

Reggiana 13

Pescara 12*

Pordenone 12*

Virtus Entella 5*

* una partita in meno