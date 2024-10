Serie B: Frosinone a picco, sorride il Pordenone. La nuova classifica

Giornata conclusa, il resoconto di tutti i risultati. Ed ora attesa per la decisione di domani in assemblea sulla sospensione del campionato

Si è conclusa la giornata numero trentaquattro del campionato di serie B. L’ultimo match ha visto in campo il Pordenone battere un Frosinone che, nonostante il cambio in panchina, sembra non riuscire a venire fuori da una crisi che lo ha portato dall’ambizioso obiettivo promozione, a ridosso dei play out.

I risultati della giornata

Spal – Ascoli 1-2

Empoli – Brescia 4-2

Pisa – Cosenza 3-0

Monza – Cremonese 2-1

Vicenza – Lecce 1-2

Reggina – Reggiana 2-1

Salernitana – Venezia 2-1

Cittadella – Chievo 1-0

Pordenone – Frosinone 2-0

Pescara – V. Entella rinv.

La classifica attuale

1 Empoli 66*

2 Lecce 61

3 Salernitana 60

4 Monza 55

5 Venezia 53

6 Spal 50

7 Cittadella 50

8 Chievo 48*

9 Reggina 47

10 Brescia 44

11 Cremonese 43

12 Pisa 43*

13 Vicenza 41

14 Frosinone 40

15 Pordenone 40*

16 Ascoli 37

17 Cosenza 32

18 Reggiana 31

19 Pescara 28

20 V. Entella 22

*una partita in meno

E’ fissata per domani alle 15,00 l’assemblea convocata d’urgenza dal presidente Balata, per decidere quando si dovrà fermare il campionato per consentirne la regolarità nella parte finale, visto lo stop imposto al Pescara.