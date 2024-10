Serie B: classifiche a confronto. Bene Reggina e Frosinone, malissimo Pisa e Perugia

Dopo tredici giornate di campionato e la sosta, si iniziano a fare i primissimi bilanci, pur consapevoli che la cadetteria è talmente imprevedibile da ribaltare ogni pronostico. Per esempio nella parte più alta della classifica attuale si trovano due squadre, il Frosinone e la Reggina, che quasi nessuno accreditava come possibili candidate alla promozione, mentre per molte altre l’avvio è stata veramente deludente. PSB mette a confronto la graduatoria della passata stagione con quella attuale.

Classifica 2022 a confronto con quella 2021

Frosinone 30 (+8) Reggina 25 (+3) Genoa 23 Parma 22 (+5) Ternana 22 (+5) Bari 21 Südtirol 20 Brescia 20 (-7) Ascoli 19 (-2) Cagliari 17 Pisa 15 (-10) SPAL 15 (+1) Palermo 15 Cittadella 15 (-5) Modena 14 Benevento 14 (-5) Cosenza 14 (-1) Como 13 (-6) Venezia 9 Perugia 8 (-12)

Ovviamente nessun termine di confronto per quelle squadre neo promosse e le retrocesse dalla A. Alla Reggina da più parti vengono attribuiti 20 punti dopo tredici giornate dello scorso campionato e non i 22 effettivi, perchè si conteggia la penalizzazione del -2 arrivata in realtà nell’aprile del 2022.