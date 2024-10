Serie B: ancora un colpo del Cosenza. Tutti i risultati e la classifica

Sarà un finale di stagione incandescente. Tutti in lotta per qualche obiettivo

Un sabato all’insegna di qualche risultato a sorpresa come la seconda vittoria consecutiva del Cosenza che, dopo aver battuto il Frosinone, supera anche il Pisa e si rilancia per questo finale di stagione. Bene anche l’Ascoli che in dieci supera il Brescia, prezioso il successo del Parma sul Palermo.

Il programma della giornata

Genoa – Reggina 1-0

Ascoli – Brescia 4-3

Venezia – Como 3-2

Parma – Palermo 2-1

Cosenza – Pisa 1-0

Cagliari – Sudtirol 1-1

Spal – Ternana 1-1

Bari – Benevento 2-0

Perugia – Frosinone 1-1

Modena – Cittadella 0-0

La classifica

Frosinone 63

Genoa (-1) 59

Bari 53

Sudtirol 52

Cagliari 46

Pisa 45

Parma 44

Reggina 42

Palermo 42

Ternana 40

Como 39

Ascoli 39

Modena 39

Venezia 36

Cittadella 36

Cosenza 35

Perugia 34

Benevento 29

Spal 29

Brescia 28