Serie B: Crotone e Cosenza a picco. I risultati delle 14 e la nuova classifica

Ancora Charpentier che raggiunge quota otto reti. Il Benevento la ribalta in due minuti

Crollano tra le mura amiche le due compagini calabresi Cosenza e Crotone, la prima contro la Cremonese, i pitagorici assai sfortunati con la Spal. Il Frosinone, avanti con il solito Charpentier (otto reti in campionato, sette nelle ultime sette gare), gioca in dieci per buona parte del match e viene raggiunto dalla Ternana. Il Benevento vince ma soffre con il Pordenone.

Il risultati delle 14,00

Perugia – Vicenza 1-0

Benevento – Pordenone 2-1

Crotone – Spal 1-2

Frosinone – Ternana 1-1

Cosenza – Cremonese 0-2

Lecce – Reggina

Ascoli – Parma

Como – Pisa

Brescia – Monza

Alessandria – Cittadella

La classifica

Brescia 30

Pisa 29

Lecce 28

Benevento 28

Cremonese 26

Monza 25

Ascoli 25

Perugia 25

Frosinone 25

Cittadella 22

Reggina 22

Ternana 22

Como 21

Spal 20

Parma 18

Cosenza 15

Alessandria 14

Crotone 8

Vicenza 7

Pordenone 7