Serie B: il post a sorpresa di Dionigi dopo il miracolo di Ascoli

Arrivato con la squadra destinata alla retrocessione, Davide Dionigi ha ottenuto un grandissimo risultato portando l’Ascoli alla salvezza. A più riprese è stato lo stesso presidente Pulcinelli a dichiarare che se il tecnico fosse arrivato prima, la sua squadra avrebbe lottato per qualcosa di diverso, tra l’altro ponendo tra le condizioni contrattuali, il rinnovo automatico in caso di salvezza. E tutto sembrava orientato verso questo indirizzo, fino al post dello stesso Dionigi che ha spiazzato quasi tutti: “Comunque… Per sempre nel mio cuore…“.

Il Corriere Adriatico parla di clamorosa rottura: “…evidentemente i colloqui portati avanti in segreto con la società non sono andati a buon fine. Se a decidere diversamente sia stato Pulcinelli o se a non voler restare sia stato il tecnico, lo scopriremo presto, anche perché nel secondo caso si spera che il patron intervenga, quello che sembra certo è che l’Ascoli a questo punto dovrà ricostruire da zero, dovendo sostituire più di metà della rosa, e in ogni caso quasi tutta la squadra titolare, ed ora anche l’allenatore“.