Serie B: Domotek Volley Reggio Calabria capolista nonostante il turno di riposo

Turno di riposo per la Domotek Volley Reggio Calabria, imbattuta dopo le prime cinque giornate che l’hanno vista assurgere al ruolo di protagonista assoluta ed autrice di un percorso netto (nemmeno un set ceduto, tre le trasferte vittoriose). Ad approfittarne è stata la Paomar Volley Siracusa, già messa sotto nettamente nell’unico match casalingo fin qui disputato dai reggini, che con un rotondo 3-0 si è sbarazzata della Systemia Viagrande Catania, rimasta ancorata a sei punti e prossima avversaria della Domotek nel confronto in programma sabato pomeriggio alle 18 in terra etnea.

Gli aretusei, con una partita in più, adesso affiancano in testa alla classifica il team amaranto. Indietro di due lunghezze la Raffaele Lamezia che, dopo aver dominato il primo parziale, ha vinto con qualche patema il secondo e terzo set contro la Sicily Fratelli Anastasi Messina, malinconicamente in coda alla graduatoria insieme alla Costa Dolci Papiro Catania, anch’essa ferma per osservare un turno di riposo.

Entrambe soccombenti nelle sfide del weekend le altre due formazioni calabresi: la Tonno Callipo Vibo Valentia (3-1) a Bronte ospite dell’Aquila e la Volley Bisignano uscita ammaccata dallo scontro interno con la Datterino Volley Letojanni. Aggiudicatasi i primi due set, è stata rimontata fino a perdere anche il decisivo tie break. Al PalaOreto di Palermo, infine, maramaldeggiante la Ciclope Volley Bronte che si è impadronita dei tre punti in palio sconfiggendo 3 set a 1 la Re Borbone.