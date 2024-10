Serie B: esordio disastroso per Aglietti, vola il Palermo. Risultati e classifica

L’ultima vittoria in serie B mister Aglietti l’aveva ottenuta sulla panchina della Reggina contro il Cosenza. I rossoblu sono stati gli avversari al suo ritorno alla guida del Lecco. Questa volta è andata decisamente in maniera diversa con la squadra di Caserta che ha stravinto il confronto e affossato ulteriormente la compagine del presidente Di Nunno. Il solito Parma conquista la vittoria ancora una volta nei secondi finali. Palermo grandioso contro il fortissimo Como, pareggio per il Catanzaro. Sampdoria agguantata nel recupero e ora Pirlo rischia seriamente. Iachini a Bari sei punti in due partite.

I risultati della giornata

Ascoli – Cremonese 0-0

Spezia – Cittadella 4-2

Reggiana – Ternana 0-2

Parma – Pisa 3-2

Lecco – Cosenza 1-3

Bari – Feralpisalò 1-0

Palermo – Como 3-0

Catanzaro – Sudtirol 2-2

Sampdoria – Brescia 1-1

Domenica 18 febbraio

Venezia – Modena

La classifica

Parma 54

Cremonese 46

Palermo 45

Como 45

Venezia 44

Catanzaro 39

Cittadella 36

Bari 33

Modena 33

Brescia 33

Cosenza 32

Pisa 30

Reggiana 30

Sudtirol 28

Sampdoria (-2) 28

Ternana 25

Spezia 25

Ascoli 23

Feralpisalò 21

Lecco 20