Serie B: eurogol di Canotto ed il Cosenza sbanca Palermo

Rossoblu in piena zona play off, anche se con una partita in più

Una partita non particolarmente esaltante quella tra il superfavorito Palermo ed il Cosenza. Poche le occasioni da rete e quella più clamorosa era capitata sui piedi del rossoblu Mazzocchi che a Pigliacelli battuto, ha colpito il palo. E nei minuti di recupero come spesso accade al Cosenza, l’ex Reggina Canotto, entrato in campo da poco, inventa un eurogol che consegna alla squadra di Caserta una preziosissima vittoria. Seppur con una partita in più, adesso i lupi sono in zona play off.