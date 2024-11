Serie B: la Reggina e soprattutto Inzaghi non sorprendono Calaiò

Una lunga intervista quella rilasciata dall’ex attaccante di tante squadre tra cui Napoli, Parma, Genoa ai colleghi di PSB, con passaggi riguardanti l’attuale campionato di serie B ed uno in particolare sulle prime due della classifica:

“Sicuramente non mi aspettavo il Frosinone in cima alla classifica, ma sta dimostrando di meritare il primo posto. Nonostante il grande cambiamento nella rosa, invece, ero convinto che la Reggina potesse recitare un ruolo da protagonista. Non hanno la rosa più forte, ma con Inzaghi i calciatori danno sempre il 100% di se stessi. Mi aspetto molto di più dal Genoa, dal Parma e dal Benevento che è riuscito a centrare i tre punti a Ferrara dopo una lunga astinenza di vittorie”.