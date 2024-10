Serie B: impresa del Parma, vince in nove a Frosinone. I risultati e la nuova classifica

Serata di spettacolo, gol ed espulsione nei due anticipi di serie B. A Frosinone succede di tutto con il Parma in vantaggio per 3-1 va sotto di un uomo per l’espulsione di Estevez, viene rimontato sul 3-3 e qualche minuto dopo trova con Vazquez la rete del 3-4. Finisce la partita in nove per il secondo rosso ai danni di Camara al minuto 86. Prima sconfitta in casa per il Frosinone di Grosso al quale non bastano due calciatori in più negli undici minuti a disposizione e Parma a ridosso della Reggina. Espulsioni e gol anche a Pisa. Perugia avanti con il rigore realizzato da Casasola ed i padroni di casa già in dieci. Nella seconda parte i toscani fortemente motivati pareggiano con Morutan e poi la rete del sorpasso con Marin, vera impresa.

I risultati

Frosinone – Parma 3-4

Pisa – Perugia 2-1

Brescia – Bari

Venezia – Cagliari

Ternana – Cittadella

Como – Cosenza

Reggina – Modena

Sudtirol – Palermo

Genoa – Spal

Domenica 26 febbraio

Ascoli – Benevento

La classifica

Frosinone 55

Genoa 43

Bari 40

Sudtirol 40

Reggina 39

Pisa 38

Parma 37

Cagliari 36

Modena 35

Palermo 35

Ternana 34

Ascoli 32

Cittadella 30

Perugia 29

Venezia 28

Como 28

Benevento 26

Spal 25

Brescia 25

Cosenza 23